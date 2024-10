Günstigeres iPhone SE könnte in 2 Größen kommen

Das nächste iPhone, das Apple vorstellen wird, wird voraussichtlich das iPhone SE 4 sein. Es wird im Frühjahr erwartet und soll vor allem durch einen niedrigeren Preis auf sich aufmerksam machen. Über das günstigere iPhone SE sind bereits zahlreiche Gerüchte im Umlauf. Nun kommt eine weiteres hinzu: Es wird nämlich spekuliert, ob das iPhone SE erstmals in 2 Größen erscheint.

So soll das nächste iPhone SE aussehen

iPhone SE und iPhone SE Plus?

Demnach wird das iPhone SE 4 mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display kommen und 146,7 x 71,5 x 7,8 Millimeter messen. Nicht nur die Maße sollen sich mit jenen des iPhone 14 decken, auch der restliche Look: Notch für FaceID und Selfie-Kamera, Kippschalter für Stumm/Laut und das quadratische Kameramodul auf der Rückseite.

Macotakara stellt in den Raum, dass das größere iPhone SE 4 auf dieselben Maße kommen könnte, wie das iPhone 14 Plus. Damit hätte es ein Display mit einer Diagonale von 6,7 Zoll und Abmessungen von 160,8 x 78,1 x 7,8 Millimeter.

In dem Blog wird behauptet, dass Apple noch keine finale Entscheidung bezüglich der Maße getroffen hat. Da es aber abseits von Macotakara keine Leaks gibt, die in Richtung einer größeren iPhone-SE-Variante deuten, gilt es als eher unwahrscheinlich, dass es ein iPhone SE Plus geben wird.

