Google spürt Facebook-Konkurrenz im Werbegeschäft

„Das Geschäft schwächt sich ab und wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem mit mobiler Werbung mehr Geld verdient wird“, sagte der Branchenexperte Colin Gillis. „Also gibt es die These, dass Google den Branchen-Umbruch verpasst. Ich glaube das zwar nicht, aber die Sorgen hat Google noch nicht ausgeräumt.“ Google ist allerdings schon lange viel mehr als nur eine Suchmaschine. So gehören das Video-Portal YouTube sowie Email- und Kartendienste zum Konzern und das Betriebssystem Android läuft auf zahllosen Smartphones. Google probiert zudem neue Ideen aus, die erst Jahre später Geld einbringen könnten.

So stieg der Konzern gerade erst bei der Weltraum-Firma SpaceX ein, um vielleicht einmal Satelliten mitzubauen, die Milliarden Menschen in technisch weniger weit entwickelten Ländern einen Internet-Zugang ermöglichen könnten. Dass bei Zukunftsprojekten nicht immer alles nach Plan läuft, zeigt die angekündigte Pause für die Datenbrille. Google lässt am künftigen Weg aber keinen Zweifel. Die steigenden Einnahmen im Gesamtkonzern, so Finanzvorstand Patrick Pichette, seien „die Lizenz“ dafür, auch weiter in langfristige Projekte zu investieren. Analyst Gillis sieht das grundsätzlich positiv. „Allerdings sollte Google bei Projekten den Stecker ziehen, die nicht funktionieren. Werft kein Geld in ein Fass ohne Boden.“