Google will sich Geld am Kapitalmarkt leihen

Google will sich 3,2 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt beschaffen, obwohl der Internet-Konzern auf einem Berg von Geld sitzt. Mit dem zusätzlichen Baren sollten kurzfristige Verbindlichkeiten abgelöst und allgemeine Konzernausgaben bestritten werden, kündigte Google am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC an. Auch wird das Geld für den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden.

Es wäre das erste Mal, dass sich der Internet-Konzern über Anleihen frisches Geld besorgt. Dabei nutzt Google aus, dass die Zinsen derzeit niedrig sind. Nötig hätte Google das Geld indes nicht: Der Konzern hat rund 35 Milliarden Dollar auf der hohen Kante liegen.