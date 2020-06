„Gratis-Spielen gehört die Zukunft“

Im Web können nur wenige mit dem Freemium-Modell überleben. Warum soll dies in der Spielebranche anders sein?

Im Schnitt sind zehn Prozent der Spieler gewillt, für Extras Geld auszugeben. Je mehr Spieler man hat, desto eher rechnet es sich.

Ist der Markt groß genug, um zu überleben?

Jene, die wie ich mit Spielen groß geworden sind, wollen weiterspielen. Sie haben das Geld, sich um 60 Euro einen teuren Top-Titel zu kaufen. Was sie jedoch nicht haben, ist Zeit. Kostenlose Online-Spiele sind so konzipiert, dass sie sich nach modernen Zeitanforderungen richten – und nicht nach der Freizeit von Teenagern. Auch die soziale Komponente und gemeinsame Erfahrungen sind wichtig. Essenziell ist dabei die asynchrone Koppelung von Personen. Bei World of Warcraft gab es einen großen Gruppenzwang sich zu einer bestimmten Zeit einzufinden, um gemeinsam Missionen zu erfüllen. Bei Social Games können mehrere Spieler ihre Aufgaben zeitversetzt erledigen.

Sie sind verheiratet, zweifacher Vater und Firmenchef. Demnach dürften sie keine Hardcore-Titel mehr spielen.

Ich habe maximal Zeit für zwei, drei große Spiele im Stil von Mass Effect pro Jahr. Und damit ich die beende, braucht es schon mal eine Grippe. Solche Titel bis zum Ende zu konsumieren, verlangt ein großes zeitliches Investment. Das lässt sich mit Familie, Arbeit und anderen Freizeitaktivitäten kaum vereinbaren. Wenn ich in einer Kritik eines Fachmagazin lese, dass ein Spiel zu kurz ist, ist das für mich mittlerweile ein Signal, es zu kaufen.

Zynga will an die Börse, verbucht 275 Millionen Spieler und soll insgesamt vier Milliarden US-Dollar wert sein. Wie will ein kleiner Betrieb aus Wien da mithalten?

Durch unsere langjährige Erfahrung in der PC- und Konsolenentwicklung sind wir im Vorteil. Da die Spiele kostenlos sind, wird Qualität immer wichtiger. Es reicht nicht mehr, eine Micky Maus draufzukleben, um Leute zum Kauf zu animieren. Da jeder Probespielen kann, muss das Spiel gut sein. Es wird nur Raum für wenige Anbieter geben.