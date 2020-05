Grazer Start-up-Schmiede für mobile Geschäftsideen

Die Grazer Firma Up To Eleven (sms.at) bringt neue Impulse in die heimische bzw. insbesondere in die steirische Start-up-Szene. Im Mai dieses Jahres wurde ein sogenannter Company-Builder (eine Art Inkubator) gestartet, der Jungunternehmern mit Ideen im mobilen Bereich offensteht. “Wir wollen uns hier bewusst auf Geschäftsideen im Mobile-Sektor konzentrieren, weil wir hier auch das nötige Know-how und einen Mehrwert bieten können”, sagt Martin Pansy, Gründer und CEO von Up To Eleven, im Interview mit der futurezone. “Wir glauben einfach, dass Mobile eine Querschnittstechnologie ist, die sich durch verschiedene Branchen durchzieht”, so Pansy. Der Company-Builder soll Up To Eleven auch dahingehend nützen, dass Leute an Bord geholt werden, die Wissen aus anderen Bereichen mitbringen und so das Unternehmen letztlich ergänzen können.

Insgesamt will man bis 2020 fünf Millionen Euro in die digitale Start-up-Szene investieren. Im Fokus steht dabei für Up To Eleven tatsächlich der Standort Graz. Ziel sei es, eine digitale Gründerszene zu etablieren, die von Graz aus erfolgreich ist, so Jürgen Pansy, Bruder von Martin Pansy und Hauptinvestor des Unternehmens.