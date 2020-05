Großaktionär Alwaleed gegen Dorsey als Twitter-CEO

Dorsey wurde vergangene Woche zum amtierenden Chef berufen, nachdem der langjährige Konzernlenker Dick Costolo seinen Rückzug angekündigt hatte. In Fachmedien wird seitdem spekuliert, der 38-Jährige könnte auch permanent auf dem Posten bleiben. Er gehe dagegen davon aus, dass Dorsey nur auf Zeit die Führung übernommen habe, sagte Alwaleed, der rund fünf Prozent an Twitter hält. Der nächste Twitter-Chef müsse Technologie-Wissen und eine Marketing-Mentalität mitbringen sowie anlegerorientiert sein, betonte er in dem am Montag veröffentlichten Interview.