Großbritannien: Amazon zahlt zehn Millionen Pfund Steuern

So meldete der britische Amazon-Ableger für das vergangene Jahr einen Gewinnanstieg von 56 Prozent, während der Umsatz nur um 13 Prozent zulegte. Hintergrund könnte sein, dass Amazon von den Steuerbehörden zur Änderung seiner internen Abrechnung gedrängt wurde, sagte der auf Bilanzierung spezialisierte Professor der Universität Essex, Prem Sikka. Die britischen Steuerbehörden waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Strategien zur Steuervermeidung von international tätigen Konzernen gelten als legal, sorgen aber immer wieder für Empörung. Unternehmen wie Amazon, Google und Apple verdienen in Europa viel Geld, zahlen aber kaum Steuern darauf. Entsprechende Schlupflöcher gibt es auch in Irland und den Niederlanden. Amazon, Google und Apple betonen, sie hielten sich in allen Ländern, in denen sie Geschäfte machen, an die Steuergesetze.