Groupon kommt nicht aus den roten Zahlen

Licht und Schatten beim Schnäppchen-Portal Groupon: Zwar konnte das Unternehmen unter seinem neuen Chef wieder wachsen, gleichzeitig fiel zum wiederholten Male ein Verlust an. Unterm Strich verlor Groupon im dritten Quartal annähernd 3 Millionen Dollar (2 Mio. Euro) und damit so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

Auch für das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft machte Groupon nicht viel Hoffnung auf einen Gewinn. Die Aktie fiel nachbörslich um 9 Prozent. Das Unternehmen leidet unter hohen Kosten. Immerhin legte der Umsatz zuletzt um 5 Prozent auf 595 Millionen Dollar zu.