Handel mit Gebrauchtsoftware im Aufwind

Derzeit macht der Wiener Händler den Großteil seines Umsatzes in Deutschland, aber auch der Verkauf in Österreich gewinnt zunehmend an Fahrt. SoftwareReUse zählt vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen zu seinen Kunden. Auch mit Behörden sei man in Verhandlungen, sagt Tauchhammer. Vereinzelt würden auch Privatkunden nach gebrauchter Software fragen. Zahlenmäßig sei dieser Markt aber nicht relevant.

Die zum Weiterverkauf angebotene Software bezieht der Händler großteils von Unternehmen, die auf neuere Versionen umgestiegen sind, Mitarbeiter abbauen und so über frei werdende Lizenzen verfügen oder in die Insolvenz geschlittert sind. "Viele Firmen sind sich gar nicht bewusst, dass es einen Markt für gebrauchte Software gibt", meint der Unternehmer. "Sie brauchen die Software nicht mehr, verkaufen sie aber auch nicht." Das führe auch zu Engpässen im Gebrauchtsoftwarehandel. "Die Nachfrage ist teilweise größer als das Angebot."



Zumindest für die nächsten fünf bis zehn Jahre macht sich Tauchhammer für sein Geschäft keine Sorgen und erwartet weiter steigende Umsätze. Selbst wenn große Hersteller ausschließlich Mietsoftware anbieten würden, werde das Geschäft noch einige Jahre weitergehen, ist der Unternehmer zuversichtlich. "Viele Firmen werden den Umstieg solange hinauszögern, wie es geht."