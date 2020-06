Hardware-Geschäft von IBM bricht ein

Selbst in Schwellenländern wie China, Russland, Brasilien und Indien schrumpfen die Einnahmen des IT-Konzerns immer weiter. Allein im Geschäft mit Software und Services kam IBM insgesamt auf ein Umsatzplus von 1,6 Prozent. Dem Marktforscher Gartner zufolge musste das Unternehmen den Rang als zweitgrößter Software-Anbieter der Welt hinter Microsoft zuletzt an Oracle abtreten. IBM-Chefin Virginia Rometty knüpft ihre Hoffnungen nun an den Supercomputer Watson und die

Cloud-Offensive.

IBM hat im vergangenen Jahr gut drei Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben, die meisten davon für Spezialisten im Cloud Computing. In dem zukunftsträchtigen Geschäft verlagern Kunden Speicher- und Softwaredienstleistungen von ihren

Rechenzentren ins Internet. Allerdings schlagen sich die Bemühungen in dem Segment noch nicht merklich in der Bilanz von IBM nieder.