Huawei-Chef: "Stoßt vor, tötet und hinterlasst eine Blutspur"

In einer Rede vor Mitarbeitern forderte Huawei-Gründer Ren Zhengfei ein unerbittliches Vorgehen gegen Konkurrenten. "Stoßt vor, tötet dabei und hinterlasst eine Blutspur", forderte er die Angestellten im Forschungs- und Entwicklungszentrums von Huawei in Hangzhou auf. Zhengfei bezeichnete dabei Google als Vorbild für ein derartig rücksichtsloses Vorgehen.

Die Rede soll im Zusammenhang mit der Verhaftung seiner Tochter im Dezember 2018 stattgefunden haben. Hochrangige Huawei-Manager haben dem Wall Street Journal die Echtheit des Redemanuskript bestätigt.

"Unternehmen im Kriegszustand"

Zhengfei ist bekannt für seine bildhafte Sprache und seine militärischen Metapher. In der Vergangenheit sprach er immer wieder davon, dass sein Unternehmen von den USA angegriffen werde. Im Februar 2019 sagte er etwa vor Mitarbeitern am Huawei-Campus in Wuhan: "Das Unternehmen ist in einen Kriegszustand eingetreten".