„Ich lasse mir von Apple nichts diktieren“

Punkto Gratis-Games waren sie einer der ersten am Markt. Jahre später sind nun Firmen wie Zynga in aller Munde. Wie sehen sie die Entwicklung der vergangenen Jahre. Sind Sie jetzt stolz, weil Sie es damals schon gewusst haben?

Das klingt jetzt arrogant, aber ja, ich bin stolz. Wir haben viele richtige Entscheidungen getroffen und eine davon war, auf kostenlose, werbefinanzierte Spiele zu setzen. Unser Vorteil war, dass wir aus der Online-Ecke in die Spielebranche vorstießen. Wir hatten früh viel Erfahrung mit server-basierten Spielen und damit verbundenen Aspekten wie Bezahl-Services oder Kontrollmechanismen. Wir haben Geschäftsmodelle aus dem Online-Bereich in die Spiele-Branche injiziert. Das war unser Denkvorteil gegenüber etablierten Studios.

Novomatic hat 70 Prozent von Greentube im Jahr 2010 für kolportierte 10 Millionen Euro gekauft. Zynga wird mit 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Haben Sie zu wenig bekommen?

Die Summen des Greentube-Verkaufs werde ich nicht kommentieren. Zu Zynga kann ich nur soviel sagen: Jene Summen, die kursieren und jene Beträge, die bei den Gründern ankommen, sind zwei verschiedene Sachen. Außerdem vergisst man immer all jene Firmen, die es nicht geschafft haben. Nur weil es ein Milliarden-Unternehmen gibt, ist das nicht auf alle anderen anwendbar. Dass man am US-Kapital-Markt mehr erreichen kann, haben wir sehr früh erkannt und uns bewusst gegen ein Engagement entschieden. Um dort erfolgreich zu sein, muss man direkt an den Entscheidungsträgern andocken. Das bedeutet ein Büro zu eröffnen, um ein Netzwerk aufzubauen. Wir waren so konservativ und haben entschieden, die Firma in Österreich aufzubauen und wollen sie auch in Österreich halten.

War der Verkauf an Novomatic notwendig, um international eine wichtigere Rolle zu spielen?

So wie sich das Marktumfeld und die Risiken entwickelt haben, war es sinnvoll an eine größere Einheit anzudocken. Wir haben nicht unter Druck verhandelt, haben uns lange Zeit gelassen. Ich stehe nach wie vor zu der Entscheidung. Die Synergien laufen gut.

In einem Interview gaben Sie auf die Frage, wofür würden Sie ihren letzten Cent ausgeben, zu Protokoll: Für die Unabhängigkeit. Widerspricht das nicht dem Verkauf an Novomatic?

Diese Aussage war auf mich persönlich bezogen Der Verkauf hat mir durchaus mehr Unabhängigkeit gebracht. Jetzt kann ich, aber auch die Firma wieder freier agieren.

Sind alle Mitarbeiter in Österreich stationiert oder nutzen Sie billige Arbeitskräfte im Ausland?

Wir haben keine billige oder banale Arbeit, die man auslagern kann. Wir sind stolz, dass wir nichts outsourcen und uns Fachkräfte durch Innovation und Wachstum leisten können.

2008 bekamen Sie eine Förderung von Departure. Sind öffentliche Gelder für die Spiele-Hersteller genauso wichtig wie für die Film-Branche?

Für uns war die Förderung damals ein wichtiges Werkzeug, um Innovation abzusichern. Es war Geld für ein Forschungsprojekt außerhalb der normalen Produktionsabläufe. Was uns definitiv mehr gebracht hat, war die Unterstützung des AWS beim Aufbau des Unternehmens. Jungunternehmen lege ich diese Strukturhilfe ans Herz.

Welche Tipps haben Sie für Jungunternehmer noch parat?

Man muss sich bewusst sein, auf was man sich einlässt. Es ist ein Geschäft mit hohem Risiko und fordert extreme Flexibilität. Eine solide Geschäftsplanung ist auch entscheidend. Am wichtigsten ist jedoch, unabhängig und selbst bestimmt zu bleiben. Junge Leute sind bereit unglaubliche Abhängigkeiten von strukturellen Plattformen einzugehen, sei dies nun z.B. Apple oder Facebook. Damit gebe ich einen wesentlichen Teil der Kontrolle über mein Produkt und meine Kunden ab. Nur um einen Anfangserfolg zu verbuchen, liefert man alles, was Wachstum bringt, jemandem anderen aus.

Diese Gutgläubigkeit der jungen Designer wundert mich. Die von den Medien hoch geschriebenen Erfolgsgeschichten werden nicht hinterfragt, man lässt sich blenden. Niemand fragt welchen Preis die Abhängigkeit hat. Niemand hakt nach, was mit den hochgejubelten Buden nach drei Jahren eigentlich passiert ist. Das Wachstum der Plattformen und Aggregatoren passiert auf Kosten der Kreativität des Einzelnen, auf dem Rücken des idealistischen Jungunternehmers. Das ist gefährlich und macht mir Sorgen.