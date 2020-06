IFA mit Besucher- und Bestellungsplus

Die zuletzt schwächelnde Elektronikbranche hat auf der IFA neue Kraft getankt und geht optimistisch ins Weihnachtsgeschäft. „Wir konnten erfreuliche Zuwächse erzielen und sind mit dem Messeverlauf sehr zufrieden“, resümierten die Veranstalter am Mittwoch, dem letzten Tag der weltgrößten Elektronikmesse in Berlin. Demnach kamen an den sechs Tagen 238.000 Besucher, drei Prozent mehr als 2010. Der Handel habe Waren für die geschätzte Summe von 3,7 Milliarden Euro bestellt, ein Plus von knapp sechs Prozent.

Mehr Fachbesucher

Fernseher und andere Elektronik waren in Deutschland im ersten Halbjahr 2011 weniger gefragt gewesen. Mit der größten Ausgabe der