VW will Arbeiter durch Roboter ersetzen

Der Autobauer nannte gegenüber der Tageszeitung " Welt am Sonntag" zwei Gründe für die geplante Großoffensive: „Wir können mithilfe von Robotern Fertigungskosten senken“, sagte der Personalvorstand Horst Neumann. In der deutschen Automobilindustrie lägen die Arbeitskosten bei mehr als 40 Euro pro Stunde, in China seien es weniger als zehn Euro. Ein Roboter am Fließband koste je nach Einsatz drei bis sechs Euro pro Stunde.