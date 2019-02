Industrie 4.0: "Technologie wird Menschen nicht ersetzen"

Die Digitalisierung der Industrie schreitet voran. Die Wirtschaft ist überzeugt davon, dass die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge, Robotik und anderen Technologien sich direkt in Produktivitätszuwächse übersetzen lassen. Für Technologiefirmen bedeutet das eine große Chance, weil sie entsprechende Digitalisierungs-Systeme und -Lösungen verkaufen können. Auch Microsoft wittert hier ein großes Geschäft. Vor kurzem war Caglayan Arkan, Microsofts Verantwortlicher für das produzierende Gewerbe in Österreich. Die futurezone hat die Gelegenheit genützt, um mit dem Manager über Chancen und Gefahren der Digitalisierung für die Industrie und Österreichs Position im Rennen um die Vernetzung zu diskutieren.

futurezone: Sie beschäftigen sich bei Microsoft mit Industrie 4.0. Wie ist Österreich in diesem Bereich aufgestellt?

Caglayan Arkan: Die Fertigung ist in Österreich gut aufgestellt. Es gibt nicht mehr viel, was Technologie heute nicht kann. Deshalb geht es vor allem um solide Unternehmensführung. In diesem Bereich sehe ich viele Stärken in Österreich. Da brauchen sich die heimischen Firmen vor niemandem zu verstecken. Das zeigen auch die österreichischen Unternehmen, die wir als Vorzeigebeispiele für die Messe in Hannover ausgesucht haben. Dort geht es uns darum, das Konzept einer Fabrik der Zukunft zu zeigen, in der KI in der Produktion und der Lieferkette große Effizienzgewinne erlauben, genau wie das industrielle Internet der Dinge.

Ist das nicht eher ein Thema für Konzerne als für Österreichs kleine und mittlere Unternehmen?

Diese Vision ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder Standorte. Es gibt niemanden, der von diesen Veränderungen unberührt bleiben wird. Microsoft ist stolz darauf, Technologie zu demokratisieren. Das haben wir beim Desktop-Computer getan und wir werden es in den Bereichen KI, IoT und Mixed Reality wieder tun. Je größer ein Unternehmen, desto langsamer die Entscheidungsprozesse. So können kleinere Firmen, wie es sie in Österreich gibt, schneller agieren, auch wenn sie weniger Ressourcen im Haus haben. Die Technologie wird zudem immer günstiger. Österreich mag wenige große Konzerne haben, macht das aber mit vielen kleinen Marktführern wett. Die werden die Veränderung gestalten.

Wo steht Europa was die Digitalisierung der Industrie angeht?

Europa ist in bestimmten Bereichen von Industrie 4.0 führend. Die DSGVO garantiert strenge Regeln für den Schutz von Privatsphäre und Verbraucherrechten. Microsoft war hier immer bemüht, mitzugestalten und trägt die Regeln aus Überzeugung mit. Es geht nicht immer nur um Technologie, sondern auch um die Schaffung neuer Standards. Das wird auch bei künstlicher Intelligenz passieren. Wir brauchen ethische Regeln. Andererseits hat es Europa noch nicht geschafft, einen einheitlichen Markt aufzubauen und dessen Größe dann auch zu nutzen.