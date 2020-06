Infineon macht Eignern Hoffnung auf Aktienrückkäufe

Nach den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit betonte Ploss aber auch, dass Infineon stets genug Geld auf der hohen Kante haben müsse. Er wolle unbedingt vermeiden, "dass wir am Tiefpunkt eines Branchenzyklus auf Kosten der Zukunft sparen müssen, deshalb brauchen wir eine Minimum-Cashposition."

Die Geschäfte des bayerischen Konzerns, der zuletzt vor allem von der hohen Chip-Nachfrage aus der Fahrzeugindustrie profitierte, liefen rund. "Wir sehen sowohl in unserem Automobil- als auch im Industriegeschäft eine gesunde Nachfrage", so Ploss. "Die Fahrzeugverkäufe in den USA und China bleiben auf hohem Niveau, und Europa hat die Talsohle durchschritten." Auch das Industriegeschäft habe die Flaute hinter sich gelassen und es gebe Wachstumssignale.