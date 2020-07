Intel: "Bei Smartphones setzen wir auf Android"

Es klingt so, als ob Notebook-Hersteller nur Hüllen bauen, in die Intel-Innovationen gesteckt werden.

Die Hersteller haben Raum, selbst Innovationen zu etablieren. Aktuell sind sie sehr von Ultrabooks begeistert und tun viel, um Akzente zu setzen. Es sind schicke, höherpreisige Geräte, die nachgefragt werden. Es sind Geräte, die sich nach den Wünschen der Konsumenten richten. Was sie auch müssen, denn das iPad ist ein großer Erfolg.

Ohne Intels Investitionen und Markt-Engagement wäre dies nicht möglich?

Genau. Es gibt in der Branche niemanden, der soviel für Forschung und die Umsetzung neuer Technologien ausgibt. Es gibt diesbezüglich auch keinen Widerstand. Schauen Sie sich den Notebook-Markt an. Natürlich sind die Hersteller begeistert, sie brauchen einen Erfolg.

Was macht sie so sicher, dass die Kategorie einschlägt?

Mit Windows 8 und Ultrabooks wird man das Beste aus zwei Welten bekommen. Auf der Computex in Taiwan werde ich viele Hybrid-Geräte vorstellen, die Notebook und Tablet kombinieren; also Notebooks, deren Bildschirme man von der Tastatur trennen kann, um sie als Tablet zu nutzen. So kann man den Konsum, aber auch das Erschaffen von Inhalten in einem Gerät verbinden. Schon bald werden sich Konsumenten fragen: Warum soll ich ein Tablet und ein Notebook kaufen, wenn ich mit einem Ultrabook beides haben kann. Das ist günstiger und praktischer.