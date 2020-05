Internet-Milliardäre entern das Mediengeschäft

Es ist der ehrgeizige Versuch eines reichen Mannes, die Welt zu verändern. "Ich will einen Weg finden, gewöhnliche Leser in engagierte Bürger zu verwandeln", verkündete Omidyar in einem Blogeintrag. "Ich war schon immer der Meinung, dass die richtige Art von Journalismus ein entscheidender Teil unserer Demokratie ist", erläuterte er dem Medienprofessor Jay Rosen. Zugleich sei ihm bewusst, dass die brisantesten Enthüllungen verpuffen, wenn sie kein Massenpublikum erreichen. Deshalb soll die neue Plattform von Politik über Wirtschaft und Technologie bis hin zum Sport alles abdecken und so Leser anlocken. "Es kann kein Nischen-Angebot sein."

Das ist eine wagemutige Ansage. Schließlich wagt sich Omidyar damit auf das hart umkämpfte Terrain etablierter Medien, die trotz jahrzehntelanger Erfahrung oft selbst ratlos den erdrutschartigen Veränderungen in der Branche gegenüberstehen. Zeitungen kämpfen gegen sinkende Auflagen, Werbeerlöse fließen ins Internet, zugleich kann auch ein exklusiver Bericht binnen weniger Minuten von anderen Online-Seiten nacherzählt werden.