Investor Icahn: Apple-Aktie "dramatisch unterbewertet"

Der Anteilsschein des iPhone-Herstellers sei „immer noch dramatisch unterbewertet“, schrieb der Milliardär in einem offenen Brief am Montag an Apple-Chef Tim Cook. Es sei Zeit für einen deutlichgrößeren Aktienrückkauf. Der US-Technologiekonzern hatte erst im April sein Rückkauf-Programm von im Vorjahr angekündigten 90 Milliarden auf 140 Milliarden Dollar erhöht und zugleich die Quartalsdividende um elf Prozent angehoben.