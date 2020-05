Japaner zahlen über eine Milliarde Euro für Supercell

Supercell wurde mit Games wie „Clash of Clans“ und „Hay Day“ bekannt. Der Multimilliardär Masayoshi Son lässt sich den Anteil von 51 Prozent an Supercell 1,1 Milliarden Euro kosten, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Supercell-Mitgründer und Chef Ilkka Paananen betonte in einem Blogeintrag, dass die Firma in Finnland ansässig bleiben solle.