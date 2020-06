Jetzt fix: Siemens verkauft Hörgeräte-Sparte

Es ist ein kleines, feines Geschäft - und trotzdem will Siemens seine Hörgerätesparte schon lange versilbern. Nun ist der Verkauf nach dpa-Informationen beschlossene Sache: Die Sparte soll an den schwedischen Finanzinvestor EQT gehen, wie nach der Siemens-Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend aus gut informierten Kreisen verlautete. Siemens äußerte sich dazu zwar nicht, doch wurde erwartet, dass Konzern-Chef Joe Kaeser zur Bilanz-Pk an diesem Donnerstag die Karten auf den Tisch legt. Ursprünglich hatte er einen Börsengang für die Sparte angepeilt - doch das Umfeld dafür erwies sich zuletzt als nicht besonders rosig.

Die Siemens-Hörgerätesparte (Audiologische Technik) gehört neben Sonova aus der Schweiz und William Demant aus Dänemark zu den großen Anbietern der Branche. Das Geschäft hat eine lange Tradition im Konzern: Bereits vor gut 100 Jahren brachte Siemens das erste industriell gefertigte Hörgerät auf den Markt. Heute sind bei dem Tochterunternehmen mit einem Umsatz von rund 700 Millionen Euro weltweit etwa 5000 Menschen beschäftigt, davon fast 700 in Deutschland an den Standorten Erlangen und Herford ( Nordrhein-Westfalen). Die Profitabilität machte Siemens-Chef Joe Kaeser zuletzt durchaus Freude - die Sparte dürfte noch besser dastehen, als die ohnehin renditeträchtige Medizintechnik von Siemens insgesamt.