Kakao fusioniert mit Daum

Der führende südkoreanische Smartphone-Nachrichtendienst Kakao Talk will durch eine Fusion mit dem zweitgrößten Internetportal des Landes seine Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland stärken. Der Zusammenschluss mit dem börsennotierten Daum Communications zu Daum Kakao soll bis zum Oktober abgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin von Kakao Talk am Montag.

Mit der Fusion wollen beide Unternehmen nach eigenen Angaben ihre Präsenz im Internet ausbauen und die Expansion im Ausland vorantreiben. Durch den Deal würde Kakao mit 3,1 Billionen Won (etwa 2,22 Milliarden Euro) bewertet. Für jede Aktie sollen die Anteilseigner von Kakao 1,56 Anteile am neuen Unternehmen erhalten. Daum will dazu 43 Millionen neue Aktien an die Kakao-Aktionäre ausgeben.