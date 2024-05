Nintendo äußert sich erstmals offiziell zu Switch 2

Der japanische Videospiele-Konzern Nintendo will noch vor April 2025 den seit langem erwarteten Nachfolger seiner Spielekonsole "Switch" präsentieren. Das schrieb Nintendo-Präsident Shuntarō Furukawa in einem ersten offiziellen Statement zur Konsole auf X. Laut ihm soll der Switchnachfolger noch in diesem Geschäftsjahr angekündigt werden, das bei Nintendo bis 31. März 2025 läuft. Er nannte allerdings keine weiteren Details zur neuen Hardware.