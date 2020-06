Kapsch TrafficCom verbessert Ergebnis

Das zweite Halbjahr werde von „strategischen Adaptionen an die veränderten Marktbedingungen“ geprägt sein. Operativ würden die bestehenden Projekte wie der Ausbau der Mautsysteme in Weißrussland und Polen fortgeführt. Die Implementierung des Systems in Texas sollte im kommenden Halbjahr abgeschlossen werden, unverändert wird den Unternehmensangaben zufolge auch an der Ergebnisverbesserung in Südafrika gearbeitet.