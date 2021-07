Kauflaune stärkte 2015 deutschen Online- und Versandhandel

Die Gesamtumsätze mit Waren und Dienstleistungen legten um 9,0 Prozent auf 65,3 Mrd. Euro zu, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) am Dienstag in Hamburg als Ergebnis einer Befragung mitteilte. Im Jahr zuvor war der Umsatz nur 2,0 Prozent gewachsen. Auf den Internet-Handel mit Waren entfielen 2015 knapp 47 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 12 Prozent. Angesichts des guten Konsumklimas erwartet der Verband für dieses Jahr insgesamt ein Wachstum von 4,0 Prozent und im reinen E-Commerce erneut ein Plus von 12 Prozent.

Der Verband geht allerdings davon aus, dass die hohen Wachstumsraten der "Goldgräberzeit" vorbei sind. Die Branche werde sich auf ein stabiles moderates Wachstum einstellen müssen, sagte bevh-Präsident Gero Furcheim. Über das stationäre Internet wurde im vergangenen Jahr das Gros des Umsatzes (37 Mrd.) erwirtschaftet, per Smartphone & Co waren es 9,7 Mrd. Euro, per Telefon 4,2 Mrd. Euro.

Im reinen E-Commerce war Bekleidung mit 10 Mrd. Euro (plus 18 Prozent) der stärkste Umsatzbringer. Um ein Drittel auf 7,5 Mrd. Euro stiegen die Erlöse für Elektronikartikel und Telekommunikation. Dagegen gaben die Verbraucher weniger Geld für Bücher und E-Books aus: minus acht Prozent auf 3,6 Mrd. Euro. Als mögliche Erklärung führte der Verband Abo-Lesemodelle, Leih-E-Bibliotheken sowie Click & Collect an. Dabei wird im Internet bestellt, die Ware aber im Geschäft abgeholt und oftmals dort bezahlt. Angesichts eines Zuwachses von 19 Prozent auf rund 736 Mio. Euro sieht der Verband auch den Lebensmittelkauf via Internet im Kommen. Das "Stiefkind des E-Commerce" werde vor allem in Ballungsräumen verstärkt in Anspruch genommen, berichtete Verbandsgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer.