Klage gegen Boeing: "737 Max-Flugzeuge haben keinen Wert mehr"

Leasingfirma fordert Schadenersatz

Laut der Klageschrift, über die zunächst die "Financial Times" berichtet hatte, geben die Russen an, Boeing bei der Bestellung von 35 Jets der 737-Max-Baureihe 35 Millionen Dollar als Barsicherheit hinterlegt zu haben. Diesen Betrag wollen sie zurück und fordern zudem ein Vielfaches davon an Entschädigung und Strafen. Ein Klägeranwalt sagte dem britischen Finanzblatt, dass Boeing zwar Kompensation angeboten hätte, diese jedoch unzureichend gewesen sei.

Ob Avia Capital Services überhaupt noch 737-Max-Maschinen leasen will, darf nach Aussagen des Anwalts bezweifelt werden. "Die Passagiere haben kein Vertrauen in die Maschine, die Boeing-Kunden können das Flugzeug nicht verwenden. Es hat also absolut keinen Wert mehr", so der Anwalt.