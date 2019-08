Rauf und runter: So sehen Testflüge der Boeing 737 Max aus

Wegen der massiven Software-Probleme in seinen 737 Max-Jets kämpft Boeing mit einer der größten Krisen in der Firmengeschichte. Bis die Passagiermaschinen wieder eine Flugerlaubnis erhalten, muss der Flugzeughersteller beweisen, dass die Flugzeuge wieder sicher sind. Und so schickt Boeing seine 737 Max-Flieger auf zahlreiche Testflüge.

Einige dieser Testflüge wurden nun von den Flug-Tracking-Services wie Flightradar24 und Flightaware aufgezeichnet. Demnach ist eine 737 Max vom King County International Airport-Boeing Field, der Flughafen beim Boeing-Werk, abgehoben und hat sich in einer Höhe von 24.000 Fuß (7315 Meter) in Richtung Pazifischer Ozean auf den Weg gemacht.