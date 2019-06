Passagiere wollen nicht mehr mit Boeing 737 Max fliegen

Die Boeing 737 Max war der Hoffnungsträger des US-Flugzeugbauers. Doch das Mittelstreckenflugzeug entwickelt sich zunehmend zum Desaster für Boeing. Eine aktuelle Umfrage unter 2000 Flugreisenden hat nun ergeben, dass kaum jemand mit der 737 Max fliegen will - auch wenn Boeing alle Fehler beheben sollte.

Zwanzig Prozent der Befragten gaben an, die Maschine auf jeden Fall vermeiden zu wollen - zumindest in den ersten sechs Monaten nach Wiederaufnahme des Flugverkehrs, so die Studie, der Atmosphere Research Group. 40 Prozent gaben an, dass sie sogar höhere Preise in Kauf nehmen würden, um mit einem anderen Flugzeug fliegen zu können.

Ein 'Flugzeug non grata'

Eine andere Umfrage der UBS Group kam zum Ergebnis, dass 70 Prozent der Befragten, zögern würden, einen Flug mit einer Boeing 737 Max zu buchen. Nur 14 Prozent der Reisenden würden ohne Weiteres mit der Boeing-Maschine fliegen.