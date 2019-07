Boeing muss 737 Max Maschinen auf Mitarbeiter-Parkplatz parken

Drohnenaufnahmen von einem lokalen TV-Sender zeigen nun, dass Boeing offenbar nicht mehr weiß wohin mit all den neuen Flugzeugen. So hat der Flugzeughersteller bereits damit begonnen, die fertigen 737 Max-Maschinen auf dem Mitarbeiter-Parkplatz vor dem Werk in Renton abzustellen, was zu kuriosen Bilder führt.