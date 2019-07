Nun ist auch der Boeing 787 Dreamliner im Visier der Ermittler

"Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich aus Sicherheitsgründen nie mit dem Flugzeug fliegen werde", wird sogar ein Boeing-Mitarbeiter in einem Bericht der "New York Times" zitiert. Produktionsdruck und mangelnde Qualifikation von Mitarbeitern sollen angeblich zu gefährlichen Mängeln bei der Fertigung geführt haben. Metallspäne seien etwa nicht ordentlich beseitigt und defekte Teile in den Fliegern installiert worden, hieß es. Boeing weist alle Vorwürfe zurück.

Boeing zunehmend unter Druck

Ob die Untersuchung im 787-Werk mit den Ermittlungen zur 737 Max zusammenhängen ist unklar. Das Image von Boeing leidet jedoch zunehmend unter den Ermittlungen. Auch die Auftragsbücher konnte der Flugzeughersteller seit dem Beginn der Untersuchungen nicht weiter füllen.