Boeing 737 Max-Krise: Airlines leasen nun 30 Jahre alte Flieger

Leasingpreise explodieren

Die größte Nachfrage bestehe natürlich nach neueren 737-Modellen. So sind etwa die Leasingpreise für 737-800-Maschinen in den vergangenen Wochen und Monaten stark gestiegen. "Die Flugzeuge sind zur Zeit wie Goldstaub", wird ein Luftfahrtexperte von CNBC zitiert. Die Leasingkosten für eine Boeing 737-800 seien in etwa um 40 Prozent gestiegen.

"Zuerst hatten wir Anfragen, die alten Maschinen für die Sommermonate zu verleihen", sagt ein Nolinor-Aviation-Manager: "Dann hieß es, 'sind die Flugzeuge auch noch für den Herbst zu haben?'. Mittlerweile fragen uns die Airlines ob wir die Maschinen bis nach Weihnachten verleihen können."