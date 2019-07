Boeings 737-Max-Desaster zieht Airlines mit in die Krise

Seit sämtliche 737-Max-Maschinen mit einem Flugverbot belegt wurden, haben Airlines massive Schwierigkeiten, Flugpläne und Routen einzuhalten sowie Kapazitäten aufrechtzuerhalten. Außerdem drohen die betroffenen Airlines durch die Ausfälle tief in die Verlustzone abzurutschen.

American Airlines hat nun aufgeschlüsselt, was das 737-Max-Flugverbot für das Unternehmen bedeutet. Demnach mussten durch den Ausfall der 24 Boeing 737 Max-Maschinen mehr als 7800 Flüge gestrichen werden. In der Buchhaltung bedeutet das eine Ausfall von 185 Millionen Dollar an Einnahmen. American Airlines geht davon aus, dass die 737 Max nicht vor 2. September abheben darf.