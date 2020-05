Klagsdrohungen bleiben vor TKK-Treffen aufrecht

Auf APA-Anfrage erklärten heute vor Beginn der Verhandlungen alle drei Betreiber, sie würden sich einen Einspruch gegen den Vergabebescheid vorbehalten. Der Bescheid über den Erhalt der ersteigerten Frequenzen soll in den nächsten Tagen zugestellt werden. Zuständig für einen Einspruch wäre der Verwaltungsgerichtshof. Vier Wochen nach Bescheidszustellung muss der Auktionspreis bezahlt werden.

Bei der RTR, immerhin eine Behörde mit Auskunftspflichten, herrscht seit Wochen das große Schweigen. Nicht einmal dass die Auktion stattfand, wollte man damals auf Anfrage bestätigen. Auch zur heutigen Verhandlung gab es im Vorfeld keinerlei Informationen - selbst den Startzeitpunkt wollte die RTR nicht nennen. Dabei geht es für die Öffentlichkeit um eine gewaltige Summe: 2,014 Mrd. Euro fließen in den Staatshaushalt - außer die Behörde lässt noch beim Preis mit sich reden. Bis zu einer Milliarde Euro sollen in Form von Förderungen wieder in die Telekombranche zurückfließen, hieß es zuletzt aus dem Büro von Infrastrukturministerin Doris Bures ( SPÖ).