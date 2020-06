Kräftiges Wachstum bei Karriere-Netzwerk Xing

Beim Karriere-Netzwerk Xing trägt das verbesserte Angebot für zahlende Kunden Früchte. Im ersten Quartal stieg der Umsatz mit Premium-Kunden um 8 Prozent auf 13,9 Millionen Euro. Das Wachstum war damit doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Die Beiträge der Premium-Mitglieder sind die wichtigstes Erlösquelle von Xing. Das Netzwerk bietet ihnen seit kurzem in einem Partnerprogramm Vergünstigungen für Dienste anderer Unternehmen an.

Konzernweit legte der Umsatz um 16 Prozent auf 22,8 Millionen Euro zu, wie das im TecDax notierte Hamburger Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das stärkste Wachstum gab es im Geschäft mit der Personalvermittlung für Unternehmen. Dort stiegen die Erlöse um ein Drittel auf sieben Millionen Euro.