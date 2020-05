Kurznachrichten-Apps machen China Mobile zu schaffen

Große Hoffnungen setzt das Unternehmen nun in die neue Übertragungstechnik der vierten Generation (4G), die eine Zusammenarbeit mit Apple ermöglichen könnte. Für den Ausbau des 4G-Netzes will China Mobile knapp fünf Mrd. Euro lockermachen. Das könnte dann bald zu einer Kooperation mit Apple führen. Denn bisher kann der Konzern als einziger Mobilfunker in der Volksrepublik noch nicht das iPhone anbieten, weil er in seinem3G-Netz einen eigenen Technikstandard nutzt.