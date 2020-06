Lazada: Samwer-Brüder klonen Amazon

Die Samwer-Brüder planen einen neuen Coup: Mit Lazada.com hat das Internet-Grüder-Trio in Asien einen Elektronikshop in Asien gestartet, der dem weltgrößten Online-Shop Amazon ähnlich sieht. Nach einem Bericht des Blogs „gründerszene“ soll Lazada in Singapur beheimatet sein und von dort aus Länder wie Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Thailand und Taiwan ansteuern. In diesen Ländern ist Amazon derzeit nicht aktiv. Unter Lazada.com wird auch eine Adresse in Dubai angegeben sowie der Sitz einer Gesellschaft in Berlin.

Die Samwer-Brüder haben sich mit der Nachahmung von Internet-Firmen in den USA eine Namen gemacht und laut „Business Week“ damit ein Vermögen von inzwischen über eine Milliarde Dollar gemacht. Zuletzt brachten die Samwer-Brüder mit Pinspire einen Klon des derzeit aufmerksam beobachteten Sozialen Netzwerk Pinterest an den Start. In Asien sind die Unternehmer auch schon mit Zalora aktiv, das dem Modeportal Zalando ähnelt.