Lenovo-Aktie sackt nach Vaio-Kaufgerüchten ab

Erst in der vergangenen Woche hatte Lenovo mit dem Kauf des Handyherstellers Motorola überrascht. Wenige Tage zuvor hatte der Konzern zudem einen Teil der IBM-Serversparte erworben. Insgesamt zahlte Lenovo für die beiden Übernahmen mehr als 5 Mrd. Dollar (3,7 Mrd. Euro). Die Börse in Hongkong war seit Donnerstagmittag wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen und hatte erst am Dienstag wieder geöffnet.