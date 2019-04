LG stellt Smartphone-Produktion in Südkorea ein

Es klingt wie der Anfang vom Ende einer Ära. Vor gar nicht allzu langer Zeit zählte der Elektronikkonzern zu den Vorreitern in Sachen Smartphones. Doch irgendwann konnte LG mit der Konkurrenz mithalten. Die Kunden griffen lieber zu Geräten von Samsung, Apple, Huawei oder Xiaomi. Das zeigte sich auch in den Geschäftszahlen.

Nun wird LG seine Smartphone-Produktion aus dem Heimatland Korea komplett abziehen und nach Vietnam verlagern, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldet. Dabei geht es hauptsächlich um die Produktion der Flaggschiff-Modelle, die ungefähr zehn Prozent des Firmenumsatzes aus Smartphone-Verkäufen ausmachen.

Mit der Verlagerung der Produktion will LG die Herstellungskosten reduzieren und so auch die Verkaufspreise senken zu können. Der Abzug aus dem Heimatland heißt auch, dass auf den Flaggschiff-Modellen von LG künftig kein "Made in Korea" mehr stehen wird.