Logistiker träumen von Roboter und selbstfahrenden Lkw

Im VW-Werk in Wolfsburg werden täglich im Schnitt 1000 Lkw entladen. Von weniger als einem dutzend Mitarbeitern. Beinahe vollautomatisiert werden die Ladeflächen der Lkw von Robotern entladen. "Und die Ankunft, Abfahrt, Beladung werden heute über ein Online-Tool organisiert", erklärt Peter Vanek, Österreich-Chef der zum Peugeot-Citroen-Konzern gehörenden Logistik-Unternehmen Gefco. Der Transport von Gütern, sei es per Lkw, Schiff oder Bahn, gehe eine exakte Planung voraus, hier werden verschiedene Datenbanken miteinander verknüpft.

"Dieser Datenfluss ist entscheidend, ob der Warenfluss auch optimal organisiert ist, Logistik ist mehr als nur der Transport der Güter, Logistik beginnt viel früher." Man klinkt sich in die Abläufe der Kunden ein, in jene des Produzenten und des Empfängers, um Bauteile – etwa in der Fahrzeugindustrie – exakt liefern zu können. Während man früher "just in time" lieferte, also pünktlich, werden Güter heute zeitpunktgenau geliefert, quasi von der Ladefläche mitten in die Produktion, direkt auf das Laufband.