Logitech bleibt dank Abschreibungen nur noch Mini-Gewinn

Logitech hat im vergangenen Geschäftsjahr 2014/15 (per Ende März) deutlich weniger verdient als ursprünglich gemeldet. Dies ist allerdings wegen eines angekündigten Abschreibers des Schweizer Computerzubehör-Herstellers keine Überraschung. An der Börse hält sich die Enttäuschung denn auch in Grenzen.

Der Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB) schätzt die Neuigkeiten für den Aktienkurs als neutral ein, auch wenn der Abschreiber am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite zu liegen komme. An der Schweizer Börse gaben die Logitech-Aktien im Vormittagshandel in einem schwächeren Gesamtmarkt rund 1 Prozent nach.