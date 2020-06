Lohnerhöhung bei Apple-Zulieferer

Die Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Hon Hai in Taiwan erhalten Medienberichten zufolge ab Juli eine „signifikante“ Lohnerhöhung. „Wir wollen die Löhne erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern, indem wir qualifizierte Mitarbeiter an uns binden“, sagte Simon Hsing, Sprecher des Unternehmens, der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Kritik wegen schlechter Arbeitsbedingungen

Das taiwanische Unternehmen Hon Hai tritt am Markt ist eine Tochter von Foxconn. Die Fabriken des Apple-Zulieferers - vor allem in der Volksrepublik China - waren in den vergangenen Monaten wegen schlechter Arbeitsbedingungen in die Kritik geraten. Apple hatte daraufhin selbst die Zustände seines wichtigsten Auftragsfertigers inspiziert und zum Beispiel zu lange Arbeitszeiten und schlechte Gesundheitsbedingungen konstatiert.

Steigende Lebenshaltungskosten

Schon zum 1. Februar hatte das Unternehmen die Grundgehälter seiner Mitarbeiter in China, wo Foxconn mehr als eine Million Menschen beschäftigt, um 16 bis 25 Prozent