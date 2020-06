Magazin: HP baut weitere 600 Stellen in Deutschland ab

Der US-Computerkonzern Hewlett-Packard ( HP) will laut einem Medienbericht etwa weitere 600 seiner 9.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Die Zahl sei in Unternehmenskreisen genannt worden, berichtete das Magazin „WirtschaftsWoche“. Die HP-Deutschland-Zentrale in Böblingen habe lediglich Stellenstreichungspläne bestätigt, ohne das Ausmaß nennen zu wollen.

Bereits vor einem Jahr hatte das Unternehmen die Schließung seines Standorts in Rüsselsheim angekündigt. Dadurch sollten 850 Jobs wegfallen. HP macht die sinkende Nachfrage nach herkömmlichen Computern zu schaffen. Hintergrund ist der Boom im Geschäft mit Tablets und Smartphones. Zuletzt hatte der Konzern weltweit die Streichung von weiteren 5.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Demnach sollen 2014 nun 34.000 Jobs dem Rotstift zum Opfer fallen, womit sich der Konzern etwa von jedem zehnten Mitarbeiter trennen würde.