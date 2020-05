Marissa Mayer entlässt Yahoo-COO De Castro

Yahoo-Chefin Marissa Mayer muss sich nach einem neuen Topmanager umschauen. Nach lediglich einem guten Jahr bei dem Internetkonzern geht der fürs Tagesgeschäft verantwortliche Henrique de Castro. Er werde das Unternehmen an diesem Donnerstag verlassen, teilte Yahoo am Mittwoch in einer Börsenmitteilung mit.