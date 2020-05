Marissa Mayer: „Hatte für Yahoo nie den großen Plan“

Yahoo-Chefin Marissa Mayer hat sich auf der diesjährigen Dreamforce in San Francisco als Team-Player präsentiert. "Viele Firmenchefs glauben, sie machen einen guten Job, je mehr Dinge sie selbst in die Hand nehmen und persönlich umsetzen. Mein Zugang ist, dass das Team die Offensive anführt und die Führungskraft aus der Defensive agiert, also den Mitarbeitern den Rücken stärkt, Steine aus dem Weg räumt und das Team vor den Neinsagern beschützt", sagte Mayer, die in diesem Zusammenhang Googles Eric Schmidt als wichtigen Mentor nannte.