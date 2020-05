Dropbox-Chef: "Jeder hasst seinen E-Mail-Posteingang"

Neben dem Ausblick auf die künftige Dropbox-Strategie - Fragen zu Datenschutz und der NSA-Problematik wurden von Salesforce-CEO Benioff übrigens ausgeklammert - erfuhr das Dreamforce-Publikum unter anderem, dass Houston ein bekennender Fan von Pearl Jam ist, und auch weiterhin nicht in Privatjets um die Welt düst.

So habe dieses Wochenende ausgerechnet ein Linienflug mit der amerikanischen Fluglinie United für wahre Glücksmomente gesorgt. "Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich mein iPhone und meinen Kindle während des Fluges nicht ausschalten. Wer hätte das gedacht, dass wir das noch erleben dürfen?", spielte Benioff auf die neuen Flugrichtlinien in den USA an, die auch in Europa umgesetzt werden sollen.