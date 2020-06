mcworld/mcshark mit 13,5 Mio. Euro Schulden insolvent

Zum Handkuss kommt auch der Steuerzahler, denn der staatliche aws Mittelstandsfonds ist mit 30 Prozent an dem Händler beteiligt. Der mit insgesamt 80 Mio. Euro dotierte Fonds beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, ohne sich dabei in deren Tagesgeschäft einzumischen, heißt es auf dessen Homepage. Er unterstütze die Firmen "zudem durch ein breites Spektrum an Beratungsleistungen. So stellt er Kontaktnetzwerke, Marktexpertise und Förderungs-Know-How zur Verfügung", so die Eigendefinition.

Als Grund für die mcworld/mcshark-Insolvenz werden die hohen Übernahme- und Transaktionskosten beim Kauf der größeren mcshark durch die kleinere mcworld angegeben. Wie die futurezone berichtete, wollte zuletzt die HAAI Telekommunikations GmbH den Apple-Händler übernehmen, Gespräche laufen derzeit. Dieser möchte aber voraussichtlich nur einige wenige Standorte der Kette erhalten. mcshark/ mcworld ist an 18 Standorten vertreten und beschäftigt 148 Mitarbeiter. 30 davon sollen im Laufe des Insolvenzverfahrens entlassen werden.