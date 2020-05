meinKauf sichert sich Kapital in siebenstelliger Höhe

meinKauf bietet digitale Prospekte, Kataloge und Gutscheine von Einzelhandelsketten wie Conrad, Möbelix oder Spar an. Insgesamt sind 120 verschiedene Marken in Österreich bei meinKauf registriert. Anfang 2013 expandierte das Unternehmen in die Türkei und Ungarn. Die neuen Mittel wolle man nun in den Ausbau der Plattform stecken und bis zum Ende des Jahres dem Webauftritt und den iOS und Android-Apps einen Relaunch verpassen.