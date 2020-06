Microsoft an Nokias Handy-Sparte interessiert

Die Kooperation zwischen Nokia und Microsoft könnte bald noch enger werden. Dies berichten Techcrunch und Engadget, die sich auf den Branchen-Experten Eldar Murtazin beziehen. Dem Russen zufolge, der bereits öfters korrekte Insider-Infos veröffentlichte, tritt Microsoft in den nächsten Tagen mit Nokia in Verhandlungen: Der US-Konzern will offenbar von den Finnen die Handy-Sparte kaufen, der Deal könnte bis Ende des Jahres finalisiert werden. Murtazin konnte die Information allerdings nicht von mehreren Quellen bestätigt bekommen, weshalb seine Einschätzung bis auf weiteres wohl ein Gerücht bleibt.

Bereits diesen Februar gingen Nokia und Microsoft eine Partnerschaft ein: Auf kommenden Highend-Geräten der Finnen wird als Betriebssystem Windows Phone zum Einsatz kommen. Von Symbian hat man sich in diesem Bereich losgesagt, das mittlerweile veraltete OS soll nur mehr in günstigen Einsteiger-Modellen Verwendung finden.