Microsoft-Chef Nadella zu Besuch in China

Der Chef des US-Softwareriesen Microsoft, Satya Nadella, hat erstmals seit seinem Amtsantritt im Februar China besucht - offenbar, um dort Sanktionen gegen sein Unternehmen zu verhindern. Die Behörden in China ermitteln seit Juli wegen mutmaßlicher monopolistischer Praktiken gegen Microsoft.

Im Visier stehen dabei das Betriebssystem Windows, der Browser Internet Explorer und der Windows Media Player. Die Zeitung „ China Daily“ schrieb am Freitag, Nadella habe „die Hand ausgestreckt“ und in einer Rede in der Tsinghua-Universität in Peking beteuert, Microsoft sei zur Zusammenarbeit mit den Behörden bereit. Nadella verwies demnach auch auf den „Beitrag“ von Microsoft zur chinesischen Wirtschaft.