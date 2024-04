Google Pixel 8a könnte günstiger als gedacht werden

Am 14. Mai wird Googles Entwicklerkonferenz I/O mit einer Keynote eröffnet. Neben zahlreichen Ankündigungen im Hinblick auf Künstliche Intelligenz dürfte es in diesem Rahmen auch ein neues Pixel-Handy geben. Das legen zumindest mehrere Leaks nahe.

Pixel 8a: Hardware

In Sachen Hardware soll das 8a mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Das Display soll 120 Hz unterstützen und 1.400 nits hell sein. Die Kameraspezifikationen dürften denen des Vorgängers entsprechen: 64 MP Hauptkamera und 13 MP Weitwinkel. Die Akkukapazität soll bei 4.500 mAh liegen.

Als Prozessor wird erwartungsgemäß ein Tensor G3 zum Einsatz kommen. Allerdings soll dieser gegenüber den Flaggschiffgeräte etwas reduziert sein und nach einem günstigeren Fertigungsverfahren hergestellt werden. In Sachen Funktionen dürfte Google sehr sicher wieder in die KI-Trickkiste greifen und einige Features des regulären 8 auch in die Budget-Variante übernehmen.

